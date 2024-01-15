Söz verdiği cemevini bile yapamadı yer altından yol yapma sözü verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesini iki dönemdir yöneten ve şimdiye kadar verdiği hiçbir sözü yerine getiremeyen CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, seçim öncesi yeni vaatlerini sıralaması şaşkınlıkla karşılandı. 2014 ve 2019 seçimlerini kazanarak 10 yıldır başkanlık yapan Türkyılmaz, 31 Mart seçimlerinde 3'üncü kez aday gösterildi. Önceki seçimlerde Halk Kart, Sağlık Kart, Altın Yıllar Yaşam Köyü ve cemevi projesi gibi çok sayıda vaatte bulunan Türkyılmaz, bu projelerin hiçbirini hayata geçiremedi. Türkyılmaz, araç yoğunluğunu yer altından yapacağı yollara aktaracağını ve böylece trafik problemini ortadan kaldıracağını öne sürdü. Belediye Hizmet Binası'nda bile güçlendirme yapamayan Türkyılmaz, önümüzdeki 5 yılda Mudanya'yı kentsel anlamda dönüştürme vaadinde bulundu. Türkyılmaz'ın vaatlerini duyan Mudanyalılar, "Bunlar da öncekiler gibi hayalden öteye geçemez" yorumu yaptı.