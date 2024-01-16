48 ilin adayı perşembe günü açıklanıyor

AK Parti 14 Ocak Pazar günü açıklamayı planladığı 48 ilin belediye başkan adayını 18 Ocak Perşembe günü Ankara ATO Congresium'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuracak. Adayı açıklanacak iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.