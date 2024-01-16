A Haber anbean görüntüledi: PKK’lı teröristler Suriye sınırında çukur kazıyor...

TERÖRİSTLERİN PANİKLE KAZDIĞI ÇUKURLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

Hem Suriye'nin hem de Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlar aralıksız olarak sürüyor. Hem TSK hem MİT nokta operasyonlarla terör hedeflerini imha ediyor. Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK'lı teröristler Türkiye sınırına yakın bölgede çukur kazıyor.





Mardin'in tam karşısında yer alan Kamışlı'da eli kanlı PKK'lı teröristlerin çukur kazdığı görüntüler ortaya çıktı.

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TERÖR HEDEFLERİ TEK TEK İMHA EDİLİYOR

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde 9 askeri şehit ettiği saldırının ardından başlatılan operasyonlar sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hem Irak'ta hem de Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerini imha ediyor. MİT, terör saldırısının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini vurdu.

Operasyonlarda Suriye'de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten teröristler hedef alındı.

23 HEDEF İMHA EDİLDİ

Operasyonlarda 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedef imha edildi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

MİT, PKK/YPG'NİN SÖZDE SURİYE SORUMLUSUNU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

MİT sabah saatlerinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlenen YPG'nin kadın yapılanmasının sözde sorumlularından ve terör örgütünün sözde meclis üyesi "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i takibe aldı.

Bulunduğu yer belirlenen Suwyeş, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.

Ayrıca teröristin, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.