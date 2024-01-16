Adana’da İYİ Parti’den toplu istifa

Grup adına konuşan Göktürk Güngör, "31 Mart seçimleri öncesinde Türkiye genelinde İYİ Parti'den istifaların artması sonucunda biz de burada istifa ediyoruz. Bu sayının 300'e ulaşmasını bekliyoruz. İYİ Parti kurucularından olan arkadaşlarımız ve üyelerin inançları kalmadı" dedi.

İYİ Parti Çukurova kurucu üyesi Nuray Güray ise, "Eşim, dostum ve akrabalarım bana inanıp güvendi. Ben de Meral Akşener'e bir kadın olarak inanmıştım. Yanında olmak istemiştim. Baktım ki bu yaptığımız çalışmaların hiçbir şekilde karşılığı olmadığını gördüm. Bu nedenle eşime ve dostuma bu çatı altında yürüyelim nasıl diyebilirim. Yüzüm kalmadı. O nedenle istifa ediyorum" diye konuştu.

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