‘Babam terörü lanetlediği için evimiz bombalandı’

Diyarbakır'da 1993'te evlerinin terör örgütü PKK tarafından bombalanması sonucu babasını ve 3 küçük kardeşini kaybeden Sebahattin Aydın, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen şehitleri anma etkinliğine katıldı. Yaşadıklarını anlatırken gözleri dolan Aydın, "Babam belediyeden emekli olmuştu. Terörü lanetlediği için hedef seçildi ve evimiz bombalandı. Babam Sırrı Aydın (65), kardeşlerim Güneş Aydın (12), Cebrail Aydın (14) ve Aynur Aydın (16) şehit oldu. Ben henüz 21 yaşındaydım. Psikolojim bozuldu. O yıllarda insanların sokakta can güvenliği yoktu. Hatta geceleri bile rahat uyuyamazdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye'de terör bitme noktasına geldi. Doğu illeri gelişti. Kuzey Irak ve Suriye'de de terör bitirilmeli" dedi.

Diyarbakırlı Sabahattin Aydın (52), Sancaktepe Kaymakamlığı'nda çalışan bir şehit yakını. Babasını ve küçük kardeşlerini 20'li yaşlarında Diyarbakır'daki evlerinin terör örgütü PKK tarafından bombalanması sonucu kaybetti. Sancaktepe'deki şehitleri anma etkinliğine konuk olan Sabahattin Bey, aradan 31 yıl geçmesine rağmen birçok şehit ailesi gibi acısını yüreğinde yaşıyor. SABAH'a sivil şehit olan aile fertlerini anlatırken gözleri dolan Sabahattin Bey, evlerinin bombalandığını öğrendiğinde neler hissettiğini bizimle paylaşıyor: "1993 yılında terörün en yoğun yaşandığı dönemdi. Babam belediyede işçi olarak çalışıyordu, yeni emekli olmuştu. Devletçi bir duruş sergilediği ve terörü lanetlediği için PKK tarafından hedef seçildi ve evimiz bombalandı. Babam Sırrı Aydın (65), kardeşlerim Güneş Aydın (12), Cebrail Aydın (14) ve Aynur Aydın (16) bombalama sonucu şehit oldu. Diyarbakır'da bizim ailemiz çok büyüktür. Metina aşireti olarak geniş bir aşirete sahibiyiz. PKK bunu o dönem göz korkutmak için yaptı. 21 yaşındaydım ve ailemin öldürüldüğünü şehir dışında çalışırken duydum ve çok kötü oldum. Psikolojim bozuldu ve annemin hâlâ psikolojisi düzelmemiş değil. Ölen kardeşlerim çok küçüktü ve onları çok severdim. Babamı severdim ve dünya bir yana babam bir yanaydı."

"BAŞKAN ERDOĞAN TERÖRÜN ÜSTÜNE GİTTİ"

1993 yıllarındaki terörü anlatan Sabahattin Bey, 93'lü yıllarda insanların sokakta can güvenliği olmadığını, insanların geceleri bile rahat uyuyamadığını, rahat gezemediği bir dönem olduğunu ifade ediyor. Terörün Türkiye sınırları içerisinde bitirilmesi hakkında ise şunları söylüyor: "O günlerden bugünlere dağlar kadar fark var. İnsanlar şimdi çok rahat! Eskiden köyde bile kalamayan insanlar şimdi dağ başında evde kalabiliyor. Benim de dağ da tarlamın yanında evim var ve rahat bir şekilde gidebiliyorum. Eskiden adım bile atılamazdı. Doğu Anadolu terörün bitmesiyle birlikte baya gelişti.