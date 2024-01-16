Bakan Fidan duyurdu: Türkiye ile Japonya arasında Gazze konusunda işbirliği

TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDA DOSTLUK BAĞLARI VURGUSU

Fidan, Türkiye ile Japonya arasında gücünü tarihten alan köklü dostluk bağları bulunduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki ilişkileri, bu sağlam temel üzerine geliştirerek 2013'te stratejik ortaklık seviyesine çıkarttıklarını dile getirdi.

Japonya'nın 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye önemli yardımlarda bulunduğunu anımsatan Fidan, hala afet bölgelerinde inşa ve ihya faaliyetlerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Fidan, Japonya'ya sergiledikleri bu güçlü dayanışma için teşekkür ederek, Kamikava'nın ziyaretinin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı 2024'ün başında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bu manalı yılı iki ülkeye layık bir şekilde kutlamak için birlikte çalıştıklarını aktaran Fidan, yıl boyunca düzenleyecekleri kültürel, akademik ve ekonomik etkinliklerle ilişkilere yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Fidan, bu dönemde gerçekleştirecekleri karşılıklı ziyaretlerin de iki ülke arasındaki işbirliğini farklı alanlarda daha da ileri taşımaya yardımcı olacağını söyledi.