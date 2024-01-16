Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul’da yakalandı

"ZEHİR TACİRLERİNİ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.