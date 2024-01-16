28 ilde terör operasyonu: 165 gözaltı

ÖRGÜT MENSUBU 165 KİŞİ YAKALANDI

Bölücü Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, örgütünün "Gençlik Yapılanması" ve "Kadın Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.