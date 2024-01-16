28 ilde terör operasyonu: 165 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Bölücü terör örgütü yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonda 165 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt mensuplarının gençlik ve kadın yapılanması içerisinde oldukları ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Van olmak üzere toplam 28 ilde "Kahramanlar-43" operasyonu düzenledi.
ÖRGÜT MENSUBU 165 KİŞİ YAKALANDI
Bölücü Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, örgütünün "Gençlik Yapılanması" ve "Kadın Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.
"TERÖRLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.
2️⃣8️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-43" Operasyonlarında 1️⃣6️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/pJkwAU3PYC