CHP’li belediye park talanına Muğla Valiliğinden açıklama

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinin, yerine 'Kent Market' yapmak için Menteşe ilçesinde çocukların oyun parkındaki ağaçları söküp, parkı dozerle yıkmasına tepkiler devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi çocuk parkının olduğu alana içinde market alışveriş alanı, depolar, otopark olacak 'Kent Market' yapmaya başladı. Parkın içinde iş makineleriyle çalışma yapılırken, vatandaşların ve çocukların tepkisi de sürüyor.

Vatandaşlar Büyükşehir'in kararını protesto etmeyi sürdürürken, çocuklar da dün ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Söz konusu alanda toplanan Muğlalılar, 'Bizim parkımız, bizim kararımız' konulu forum düzenledi. Parka gelen çocuklar da 'Parkımıza dokunma' diye haykırıp, belediye başkanı Osman Gürün'e seslendi: "Bizim parkımıza dokunmayın. Biz park ve güvenli alan istiyoruz. Belediye Başkanına duyurmak istiyoruz. Eğer bu park bizim içinse parkımıza dokunmayın" Çocukların haykırışlarına aldırmayan iş makinaları, parktaki talana devam etti. Vatandaşlar ise "Muğla'da başka yer kalmamış mı? Yeşil alanı, plan değişikliği ile arsaya çevirip, sattıklarına da şahit olmuştuk, giderayak çocuk oyun parkını bozmak nedir? Çocuklarımızı büyüttüğümüz parkımızı rant için yıkıyorlar. Lütfen bu yıkımı durdurun" dedi.

"ORASI YAPIP BİTİRİLECEK"

Söz konusu proje ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bakın ben bu kadar yıllık tecrübeden insanları tanıyorsam, yapıldıktan 6 ay sonra ben orada olmayacağım, hepiniz gideceksiniz. Bittikten 6 ay sonra herkes 'İyi olmuş arkadaş biz hayır dedik ama' diyecek. Ben bunu çok yaşadım. Reddedenler sonra takdir ettiler. Burada mevzuata aykırı hiçbir şey yok. Planımız zaten burada bir alışveriş merkezi olmasını gerektiriyordu ki ticari alan. Ben bunun yerini satıp yaptırabilirdim ama şu anda kendi imkanlarım ile yapabilecek durumdayım. Orası yapıp bitirilecek" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Muğla Valiliğinden açıklama geldi. Söz konusu süreci takip ettiklerini belirten Valilik, "Süreci dikkatlice takip ediyoruz. Olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde inceleme başlayabilir" ifadelerini kullandı.