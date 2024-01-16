DEAŞ’a şafak operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu şahısların illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık eden S.F, T.M, H.T, W.H.M.M., M.A, M.A., A.M, AH. ve M.K.D. isimli 9 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği toplam 152 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon neticesinde, 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin 12.01.2024 günü deport edildiği anlaşılmış olup, 1 şüphelinin de yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 21 bin 500 Suriye lirası, 800 euro, 23 bin 100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.