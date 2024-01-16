Dolandırıcılara ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını söyleyen şebeke tespit etti.
5 MİLYON LİRALIK VURGUN
Mağdurlara "hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği" yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettiklerini belirledi. Ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin Türk lirası mağdur ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalanırken yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
"DOLANDIRICILARIN ENSELERİNDEYİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Nitelikli dolandırıcılara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.
Kendilerini KAMU GÖREVLİSİ, BANKA ya da KREDİ KURUMU çalışanı olarak tanıtan "Nitelikli Dolandırıcılara" karşı başlatılan "SİBERGÖZ-15" Operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024
Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz… pic.twitter.com/pmzN0J6T42