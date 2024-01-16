Dolandırıcılara ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandı!

5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Mağdurlara "hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği" yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettiklerini belirledi. Ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin Türk lirası mağdur ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalanırken yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.