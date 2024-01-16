Haberler Gündem Haberleri Dolandırıcılara ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 16.1.2024 13:26 Son Güncelleme: 16.1.2024 13:32

Dolandırıcılara ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı başlatılan “Sibergöz-15” operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcıların 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin Türk lirası mağdur ettikleri tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Dolandırıcılara ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını söyleyen şebeke tespit etti.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Mağdurlara "hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği" yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettiklerini belirledi. Ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin Türk lirası mağdur ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalanırken yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"DOLANDIRICILARIN ENSELERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Nitelikli dolandırıcılara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

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Dolandırıcılara ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandı!
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