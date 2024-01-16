Irak sınırında vatan nöbeti! Güvenlik güçleri terör unsurlarına geçit vermiyor: Bayrak sevgimiz her şeyin üstünde!

aHaber muhabiri Esra Arpa, Irak sınırında polis özel hareket ziyaret etti. Zorlu coğrafyaya rağmen terör unsurlarına geçit vermeyen güvenlik güçlerimizin görev yaptığı bölgeyi ekrana getiren Esra Arpa, iki kadın özel harekat polisi ile konuştu.

"BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Kadın harekat polisi, 3 yıldır bölgede görev yaptığını ve bundan gurur duyduğunu söyledi. "Her şart ve zorlu görevde buradayız" diyerek terör örgütleriyle mücadelenin süreceğini dile getirdi. İstanbul'dan bölgeye giden ve 1.5 yıldır görevli olan başka bir kadın harekat polisimiz ise "Biz de burada olmaktan mutluyuz gururluyuz. Sonuna kadar da devam edeceğiz" dedi.

Zorlu şartlarda vatan nöbeti! A Haber ekibi özel harekatla sınır nöbetinde | Video

"BİZ BURADAYIZ GÖZLERİ ARKADA KALMASIN"

Polis özel harekat olarak bölgede görev yapan başka bir güvenlik personelimiz ise vatan nöbeti sırasında yanlarında olan ekipmanlarla ilgili bilgi verdi. Sıhhiyeci olarak görev yapan polis çantasının 29 kilo olduğunu ve ilk yardım malzemeleri bulunduğunu söyledi. Üzerindeki teçhizatla birlikte 45 kilo taşıdığını dile getiren özel harekat polisi, olay yerinde güvenlik güçlerimize ilk müdahalenin kendileri yapıldığı tarafından söyledi. Özel harekat polisi, "Biz buradayız, gözleri arkada kalmasın" diyerek tüm Türkiye'ye mesaj gönderdi.

"BİZ BU DEVLETİN İSİMSİZ KAHRAMANLARIYIZ"

Kırıkkaleli bir özel harekat polisi ise 6 yıla yakındır Hakkari'de görevli olduğunu söyledi. "Coğrafya ne kadar zor olsa da vatan millet sevgili o zorlukların üstünde. Biz burada zorluklarla kurulmuş olan devletin nöbetçileriyiz. İsimsiz kahramanlarıyız. Bu sevgi bu bayrak sevgisi bizim için her şeyin üzerindedir. Hatta ailemizin bile üstündedir. Biz burada her koşulda nöbete devam edeceğiz" dedi.