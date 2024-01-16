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Giriş Tarihi: 16.1.2024 09:19

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde emniyet mahrem imamları, ev imamları, lise mesulü ve büyük bölge muhasebecisi görevi aldığına dair beyanlar olan, alınan HTS verilerinde 2016 yılına kadar sorumlu düzeyde olan şahıslarla irtibatları devam eden 18 şüpheli tespit edildi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

18 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstabul, Kocaeli, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tüm şüphelilere yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
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