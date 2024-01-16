İstanbul merkezli PKK operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren kadın yapılanması TJA (Tevgera Jinen Azad-Özgür Kadınlar Hareketi) içerisinde örgüt yapılarıyla bağını kesen, örgütten kopanları örgütsel yapıların içerisinde faaliyet yürütmek üzere tekrar kanalize etmeyi, mevcut durumdaki arka çıkan kitleyi de örgütlenme faaliyetleriyle harekete geçirmeyi, zayıflayan örgütsel faaliyetleri yeniden oluşturmayı, taban desteğini arttırmayı ve örgütün tabanını dinamik hale getirmeyi amaçlayanlara yönelik operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul, Diyarbakır ve Muş illerinde 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon sonucunda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.