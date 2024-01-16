Meclis’te terör sevici istemiyoruz

Kayseri'de şehit aileleri ve gaziler, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Kartal Hava Şehitliği'nde buluştu. Programa katılan şehit aileleri ve gaziler, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehitliğe yürüdü. "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan aileler, şehit düşen 9 Mehmetçik için dualar etti. Anma programında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, "Bu büyük acıyla yandık kavrulduk, tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün gün doğmadı, güneş doğmadı güzel vatanımın üstüne. Ateş düştüğü yeri değil tüm Türkiye'yi yaktı. Ordumuz ve güvenlik kuvvetlerimiz terörle her tür arazi ve hava şartlarında kanının son damlasına kadar mücadelesini devam ettirirken, bu mücadelenin diğer gereklilikleri ile de sonuna kadar mücadele edilmelidir" ifadelerini kullandı. Yavuz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde terör örgütünü destekleyen terör sevici istemiyoruz. Siyasi uzantıları Meclis'te oldukça bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el koymadıkça terör bitmez. Terörist, terörist sempatizanlarının ve siyasi uzantılarının tüm sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe terör bitmez" diye konuştu.