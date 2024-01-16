Milyonlarca öğrenciden şehitler için saygı duruşu

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe -Kilit Harekât bölgesinde teröristlerin saldırısı sonrası şehit olan 9 asker için 81 ildeki tüm okullarda öğrenciler ve öğretmenler saygı duruşunda bulundu. İlkokul, ortaokul ve liselerde haftanın ilk günü düzenlenen bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ankara'da Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Şu mesajı da hep beraber vermiş olduk: 'Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle, vatandaşlarla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakârlığı da yapacaktır'. Bunu da herkes böylece bilsin" dedi. İstanbul Şişli'deki Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda bayrak törenine katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, "Şehitlerimiz milletimizin emanetidir. Onlar daima yüreklerimizde, isimleriyle, kurumlarımızda, okullarımızda yaşayacaklar" diye konuştu.