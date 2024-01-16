Murat Kurum Beyoğlu’nda vatandaşlarla buluştu

Vatandaşın istek ve sorunlarını tek tek dinleyen Kurum, çocuklara da hediyeler dağıttı.

"İSTANBUL İYİ YÖNETİME HASRET"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Beyoğlu'nda kısa bir yürüyüş yaptık ve yine gördük ki çocuklarımız, büyüklerimiz, gençlerimiz İstanbul'da iyi yönetime hasret! Nisan'da geliyoruz" ifadelerini kullandı.