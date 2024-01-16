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Giriş Tarihi: 16.1.2024 22:23 Son Güncelleme: 16.1.2024 22:38

Murat Kurum Beyoğlu'nda vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Murat Kurum Beyoğlu’nda vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden itibaren sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'u ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, bugün Beyoğlu halkı ile buluştu.

Vatandaşın istek ve sorunlarını tek tek dinleyen Kurum, çocuklara da hediyeler dağıttı.

"İSTANBUL İYİ YÖNETİME HASRET"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Beyoğlu'nda kısa bir yürüyüş yaptık ve yine gördük ki çocuklarımız, büyüklerimiz, gençlerimiz İstanbul'da iyi yönetime hasret! Nisan'da geliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Murat Kurum Beyoğlu'nda vatandaşlarla buluştu
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