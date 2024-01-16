Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı! Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son gün yarın

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için başvuruların yarın son bulacağını açıkladı. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkânı sağlıyor. Bunun için öncelikle, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan kişilerin seçmen olup olmadığı E-Devlet üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden kontrol edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İŞLEMLER İÇİN SON GÜN 17 OCAK"

Bakan Koca, seyyar sandıklar için nereye müracaat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Yatağa bağımlı kişi seçmense, http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya İlçe Seçim Kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalıdır. Bu formla birlikte, "Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu'' veya ''Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu'' ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, İlçe Seçim Kuruluna veya İlçe Seçim Kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmelidir. İşlemler için son gün 17 Ocak" dedi.