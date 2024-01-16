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Giriş Tarihi: 16.1.2024 09:26

Yeşil Sol Parti Kongresi'ne soruşturma! Terör propagandası yapan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeşil Sol Parti'nin olağan kongresinde örgütsel etkinliklere katılarak, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

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Yeşil Sol Parti Kongresi’ne soruşturma! Terör propagandası yapan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yeşil Sol Parti'nin hafta sonu gerçekleştirilen olağan kongresinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA MERKEZLİ 10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 10 ilde belirlenen şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

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Yeşil Sol Parti Kongresi'ne soruşturma! Terör propagandası yapan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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