Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından, FETÖ'ye yönelik 10 İlde "Kıskaç-4" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, çok miktarda döviz, altın ve Türk lirası, tabanca ve çok miktarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

GAYBUBET EVLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden kişilerin adlarına ev kiraladıkları ve bu "Gaybubet evlerinde" deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde ikamet ettikleri tespit edildi. 2 ev sahibi ve 4️ aranan FETÖ üyesi şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalandı.



10 ilde "Kıskaç-4" operasyonu! 32 şüpheli yakalandı | Video

ANKESÖRLÜ TELEFONLARLA İLETİŞİM KURDUKLAR

Örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunan, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Konya merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Ordu, Balıkesir, Tokat ve Afyonkarahisar olmak üzere 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

BANK ASYA'YA YATIRIM

Örgütün sözde "GATA Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Ankara ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4️ şüpheli gözaltına alındı. Örgüt içerisinde çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda 5️ şüpheli yakalandı. Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 5️ şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen FETÖ'cülerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.