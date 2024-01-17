‘Türk milleti teröre asla boyun eğmez’

TBMM Genel Kurulu, terörün arkasındaki destekçilere karşı verilen haklı mücadeledeki kararlılığı göstermek amacıyla Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bilgilendirme yaptı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hükümetlerimiz, terörle mücadelede ezber bozarak Türkiye'ye giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırtıp attı. KYB'nin, Suriye'deki PKK/YPG unsurlarına eğitim verdiği, Irak'ın kuzeyinde düşen SDG helikopterleri ve Arbat Havalimanı hadiseleriyle iyice açığa çıktı. ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle örgüte teknoloji ve askeri teçhizat desteği veriyor. Avrupa ülkeleri de destek veriyor. Rusya göz yumuyor. İran sınırı boyunca silahlı örgüt kampları biliniyor" dedi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK, mevcut durumu aşmak maksadıyla harekat alanlarımızı, öncelikli hedef haline getirmiştir. Mücadelemiz sırasında şehit haberi alındıktan sonra, bazı kesimler tarafından spekülasyonlar oluşturuluyor. 'Ordumuzun bölgede ne işi var?' diye soruluyor. Eleştiriler olabilir ancak hassas ve milli bir konuda birlik ve dayanışma içerisinde olmak yerine, yaşadığımız acıların siyasi malzeme yapılması asla ve asla kabul edilemez" dedi. Terörle mücadelede TBMM'nin tavizsiz desteğine ilişkin başkanlık tezkeresi de Genel Kurul'da yapılan oylamada kabul edildi. DEM Parti'nin destek vermediği tezkerede şu ifadelere yer verildi: "Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/ YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir.