Bakan Tunç: Sizler büyüdükçe, ülke güçlendikçe Türkiye dünyaya damgasını vuracak

Ankara'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde katıldığı etkinlikte bir araya geldiği ve adalet elçisi olarak ilan ettiği ortaöğretim öğrencilerini Bakanlıkta kabul eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sizler büyükçe, ülke güçlendikçe Türkiye dünyaya damgasını vuracak. Bu yüzyıla 'Türk Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı' diyecekler. Bunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

FİLİSTİN'DEKİ ÇOCUKLARIN YAŞAMA HAKKI MAALESEF İHLAL EDİLİYOR

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili öğrencilere bilgi veren Bakan Tunç, Filistin'de yaşananlarla ilgili çocukların bu haklardan mahrum bırakıldığını belirterek "Filistin'deki çocukların yaşama hakkı maalesef ihlal ediliyor. Bütün dünyanın gözü önünde yapılıyor bunlar. O büyük büyük ülkeler, 'biz demokrasiyiz, biz insan haklarına saygılıyız' diyen ülkeler nerede? 'Biz insan haklarının teminatıyız, çocuk haklarının korunmasını istiyoruz' diyenler nerede? Onların hiç sesleri çıkmıyor, maalesef. İşte bunun için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye'nin savunma sanayinde, uzayda, her alanda güçlü olması lazım" dedi.

MERDİVENLERİ BİRER BİRER ÇIKACAKSINIZ

Ufuktepe Ortaokulu'nda hukuk ve adalet dersi alan 7. sınıf öğrencileriyle okul anılarını da paylaşan Bakan Tunç, öğrencilerin adalet ve hukuk alanındaki sorularını yanıtladı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Tunç, "Önemli olan verilen görevi layıkıyla yapmak. Bunu yaparsanız sonrası bir adım daha ilerisi, ardından gelir. 7. sınıfı başarılı bir şekilde geçtiğinizde 8. sınıfa daha hazırlıklı başlamış olursunuz. Lise bitince en güzel üniversiteyi kazanmayı hedefleyeceksiniz. Üniversite bitince iş hayatına atılacaksınız. İçinizden bakan olmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Merdivenleri birer birer çıkacaksınız." diye konuştu.

TÜRKİYE DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK

Bakan Tunç, bu gece uzaya çıkacak ilk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuyla ilgili sorular sorarak, öğrencilerin bu husustaki düşüncelerini dinledi. Bakan Tunç, "Bu gece ilk kez bir Türk, Alper Gezeravcı uzaya gidecek. İlk kez Türk bayrağı taşıyan astronot uzaya gidiyor. Sizler büyüdüğünüzde Türkiye belki uzay üssü olacak, Türkiye uzaya sık sık uydu fırlatacak. Dünyanın en büyük ülkelerden biri olacak. Ülkemiz, hakkaniyetin ve adaletin temsilcisi olacak, şimdiden zaten olmaya başladı. Sizler büyükçe, ülke güçlendikçe de Türkiye dünyaya damgasını vuracak. Bu yüzyıla Türk yüzyılı, Türkiye yüzyılı diyecekler. Bunu hep birlikte göreceğiz."