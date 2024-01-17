Engelli ve hasta seçmenler için seyyar sandık kurulacak

Seyyar Sandık uygulaması ile seçim sandığı, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen vatandaşların evine gelecek. Engeli veya hastalığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyecek seçmenler için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da seyyar sandıklar kurulacak. Buna göre, il ve ilçe merkezlerinde ikamet etmekte olan, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için ilk olarak "www. ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından alacakları "seyyar sandık kurulu talep formu"nu dolduracaklar.Bu durumdaki seçmenler başvurularını "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" ya da "hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin bulunduğu sağlık raporu ve talep formu ile askı süresi içinde (4 Ocak- 17 Ocak) bir yakınları aracılığıyla ilçe seçim kurullarına ya da muhtarlıklara yapabilecekler. Bu durumdaki vatandaşlar yasa gereği muhtarlık seçimleri hariç diğer seçim türlerinde oylarını kullanabilecekler.