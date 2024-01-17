Filistin yürüyüşündeki saldırganı tahliye edildi! 4 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Fatih'te 1 Ocak sabah saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Ege Akersoy yumrukla saldırdı. Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Ege A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege Akersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Ege Akersoy hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tensip zaptını düzenleyen mahkeme, iddianameyi kabul ederek sanığın tahliyesine karar verdi.