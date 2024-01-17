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Giriş Tarihi: 17.1.2024 12:53

Filistin yürüyüşündeki saldırganı tahliye edildi! 4 yıla kadar hapsi isteniyor

1 Ocak sabahı yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açtığı için İsmail Aydemir’e saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Ege Akersoy hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Tensip zaptını düzenleyen mahkeme sanığı tahliye etti.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Filistin yürüyüşündeki saldırganı tahliye edildi! 4 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Fatih'te 1 Ocak sabah saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Ege Akersoy yumrukla saldırdı. Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Ege A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege Akersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Ege Akersoy hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tensip zaptını düzenleyen mahkeme, iddianameyi kabul ederek sanığın tahliyesine karar verdi.

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Filistin yürüyüşündeki saldırganı tahliye edildi! 4 yıla kadar hapsi isteniyor
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