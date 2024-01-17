Lütfü Savaş’a ve Özel’e bir tepkide CHP’nin Hatay aday adaylarından: Hatay halkını yok sayan iradeyi kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için "Alternatif bulamadık" sözlerinin eleştirildiği açıklamada şu satırlar paylaşıldı: "CHP'nin son kurultayında yönetimi devralan Genel Başkan Özgür Özel, MYK ve PM üyelerine inanarak, halkın iradesini temel alacaklarını dile getiren beyan ve taahhütlerine güvenerek için adaylık başvurusu yaptık. Amacımız hem deprem faciasıyla neredeyse yerle bir olan Hatay'ımıza yönetsel anlamda hizmet etmek, hem de partimiz için ülke genelinde esen ve partiye mesafeli olan kitleyi bile cezbeden "Değişim heyecanını" yaşamın her alanına yaymaktı. Ancak söz konusu 'Değişim'; zihniyet değişimi, ilkelere uymak ve partinin ahlaki değerlerini sahiplenmekle mümkün olabilirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Alternatif bulamadık' sözleri aday adayları arasında bulunan, biri bir dönem, diğeri iki dönem TBMM'de halkını temsil etmiş iki milletvekilini, dört dönem boyunca Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nı yöneten bir başkanı, Hatay Barosu'nu iki dönem yöneten bir başkanı ve uluslararası arenada yönettiği şirketleri dünya çapında bir marka yapan bir işadamını, destekçilerini ve halkı ciddi bir şekilde rencide etmiştir. Yüzbinlerce insanımızın tepkileri Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı adaylığı konusunda alınan kararın infial yarattığının en önemli göstergesidir."

Çok özel bir yapıya sahip olan Hatay'da yaşayan insanların eğitim ve bilinç seviyesi yüksek olduğu ifade edilen açıklama şöyle devam etti: "Hatay halkı, haklarını ve özgürlüğünü savunmayı, hesap sormayı bilir; laik ve demokrattır; devletine bağlıdır; ayrımcılığa, kibir ve dayatmalara müsaade etmez; şehre ve topluma zarar verenleri affetmez. Hal böyle iken; CHP'nin parti yöneticilerinin aday belirleme konusunda verdikleri sözlerin, açıklanan adayda vücut bulmadığına üzülerek şahit olduk. Başarısızlığı tescil edilmiş ve halkın gözünde güvenini yitirmiş bir şahısla yola devam kararının doğru olmadığını, bu kararın seçimin peşinen kaybedildiği Hatay'ın yaralarını derinleştirdiğini ve değişime olan inancı zayıflattığını, her şeyden önemlisi; bu durumun partiden kitlesel kopuşlara sebebiyet vereceğini ve bunun sonucunda Hatay ilimiz, insanlarımız ve partimiz adına telafisi imkansız sorunlarla karşılaşacağımız gerçeğinin altını çizmek isteriz.