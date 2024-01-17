Murat Kurum: Açıklayacağımız çözümlerle iyi ki AK Parti var diyeceksiniz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un köklü spor kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini ziyaret etti.

İlk ziyaretini Beşiktaş Spor Kulübü'ne gerçekleştirdi. Kurum burada yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde TOKİ Başkanlığı ile birlikte ülkenin dört bir yanında UEFA standartlarında statlar inşa ettiğinin altını çizdi. Tesisleşmenin önemine değinen Kurum, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da futbol takımlarımızın uluslararası marka değerini artırmanın, takımlarımızın gücüne güç katmanın derdinde olacağız. Göreve geldiğimizde de gereken her türlü destekle futbolumuzun, sporun yanında olacağız."

'İSTANBUL'U BİR SPOR ŞEHRİ YAPACAĞIZ'

İstanbul'u yeni statlar, şehrin her yanına yayılan tesisleri ve spor alanlarıyla donatarak hem Avrupa'nın hem de dünyanın en güzel spor turnuvası merkezlerinden biri haline getireceklerini belirten Kurum, "İstanbul'umuzu Sor Turizmi'nin merkez şehirlerinden biri yapacağız. Sağlıklı ve dinamik gençler yetiştirebilmek için şehri baştan aşağı yeniden değerlendireceğiz. Her mahallede spor tesislerimiz ve parklarımız olacak, yürüyüş ve koşu alanlarımız olacak. Bu mekânlar sayesinde; kulüplerimizle birlikte yeni sporcular yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZBEK: MURAT KURUM İSTANBUL İÇİN BİR ŞANSTIR

Kurum daha sonra Galatasaray Kulübü'nü ziyaret etti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yaptığı açıklamada Murat Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu belirtti. Özbek yaptığı açıklamada, "Murat Bey'in İstanbul'a bakış açısını biliyorum. Kendisi İstanbul için bir şanstır.31 Mart seçimlerinin, Türkiye ve İstanbul için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

'OLİMPİYAT ŞEHRİ OLMA HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ'

Kurum yaptığı açıklamada ise "İstanbul'umuza, kazandıracağımız yeni tesislerle Avrupa'nın ve dünyanın en güzel spor turnuvası şehirlerinden biri olacak. Hem de bir olimpiyat şehri olma hedefimize ulaşacak. Hedefimiz belli. Biz istiyoruz ki yeni Metin Oktaylar, Fatih Terimler doğsun" diyerek sözlerini tamamladı.

ALİ KOÇ: SÜPER KUPA FİNALİ DEPREM BÖLGESİNDE OYNANSIN

Kurum'un, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yaptığı ziyarette konuşan kulüp başkanı Ali Koç, "Konuştuğumuz konulardan biri, depremdi. Bu acının 21 gün sonra birinci yıl dönümü. Ne yapabiliriz dedik? 5 Şubat'ta ülke çapında tanınan futbolcularla bir turnuva düzenleyebiliriz. Başarılı olursa geleneksel bir etkinlik haline dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

Kurum ise, "Biz elimizi deprem bölgesinden hiç çekmeyeceğiz dedik. Bu kardeşliğimizi 11 ilimiz ayağa kalkana kadar da sürdüreceğiz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. 11 ilimize onları unutmadığımızı İstanbul olarak hatırlatacağız. İstanbulluların gönlü çok büyük, kalbi çok büyük. İstanbul tüm Türkiye'nin lokomotif şehri. Bu manada da böylesi organizasyonlar bizim için çok değerli, çok kıymetli" dedi.

Ali Koç Süper Kupa müsabakalarının deprem bölgesinde yapılmasını talep ederken Murat Kurum ise "Takipçisi ve destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüp ziyaretlerinin ardından Esenler'e geçen Kurum, vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşen buluşmada yaptığı konuşmada, "Esenler'in her mahallesinde ve sokağında Tevfik başkanımızla birlikte çalıştık. Bir elimizde kadınlarımızla, bir elimizde kentsel dönüşüm için, bir elimizle de gençlerimiz ve çocuklarımzı için çalıştık. Bir çocuk parkını bile esirgeyenlere karşı hep dik durduk. İnşallah hep birlikte, Esenler'i cazibe merkezi yapmaya devam edeceğiz. Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Biz hiçbir zaman polemiklerin içinde olmadık. Bizi hep çalışırken ve üretirken göreceksiniz. Nerede bir afet olsa milletimizin yanında oldu ki olmaya da devam edeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak. Bu mücadeleyi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı fetret dönemi bitecek, yeniden diriliş ve şahlanış dönemi başlayacak. Kadınlarımızla ve gençlerimizle bunu başaracağız" dedi.

'İSTANBUL'UN BAŞKANI DEĞİL, HER EVİN KARDEŞİ VE MURADI OLACAĞIZ'

'İstanbul'da artık değişim vakti geldi' diyen Kurum, "Bu 5 yılda kaos ve karmaşaya sürüklendi. Bunu hepimiz görüyoruz. Binbir emekle, annelerimizin babalarımızın alın teriyle, bu kadar mücadele ettiğimiz İstanbul'umuz, duraklama dönemine girdi. İstanbul bunu hak etmiyor, Esenler bunu hak etmiyor. Gençlerimiz ve kadınlarımız yoldaşımız olacak. Tüm ekibimizle gece gündüz çalışacağız. İstanbul'un başkanı olmayacağız. Esenler'in her evinin her yuvanın kardeşi, muradı olacağız ve yeniden İstanbul diyeceğiz. 31 Mart akşamı tüm İstanbul'u kucaklayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz" diye konuştu.

İBB SON 5 YILDA HİZMETTE ESENLER'LE DAHİ YARIŞAMAZ

Daha sonra Esenler Kültür Merkezi'nde çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelen Kurum, "İstanbul büyükşehir belediyesi şu son 5 yılda; hizmet ve eser anlamında bütçe açısından kat be kat düşük bütçesi olan Esenler Belediye'mizle dahi yarışamaz, yanından bile geçemez. Çünkü belediyecilik dert ister, aşk ister, sevda ister. Biz 5 yıl boyunca Tevfik başkanımızla bu dertle çalıştık, aynı aşkla mücadele ettik. Hep ne diyoruz? Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık. Bizim derdimiz, Sultan Fatih'in emaneti olan Güzel İstanbul'umuzun içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtarmaktır. Bizim derdimiz, İstanbul'umuza 5 yıldır verilmeyen, ama sonuna kadar hak ettiği o hizmetleri verebilmektir. Mevcut İBB yönetimi tarafından; bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen bu çözümsüzlük ortamını; tamamen dağıtmak gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.

İstanbullulara da seslenen Kurum, "Bunlar, bilinçli bir programla, kasıtlı bir şekilde İstanbul'u durdurdular. Biz göreve geleceğiz ve İstanbul'un geleceğine kast eden bu yaklaşımı sonlandıracağız. İstanbul'umuzun 570 yıllık gururunu, onurunu yeniden ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

İstanbul'un son 5 yılda algıdan, kavgadan, kaostan çok şey kaybettiğini aktaran Kurum, İstanbul'un bunlardan dolayı yorgun bir şehir, yaralı bir şehir olduğunu, göreve geldiklerinde ise kaosu, kavgayı, iletişimsizliği değil, istişareyi, uyumu ve başarıyı vadettiklerini kaydetti.

'İBB ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ'

İBB çalışanlarının özlük haklarından dolayı sürekli olarak şikayet aldıklarına değinen Kurum, "Gittiğim birçok yerde İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor özlük hakları ve maaşları konusundaki sorunları ifade ediyorlar. Seçildiğimiz gün İBB'deki binlerce çalışma arkadaşımızın, emekçinin özlük haklarını olabilecek en yüksek noktaya taşıyacağız. Belediyemizde çalışan tüm kardeşlerimiz; İstanbul'a yaptığı hizmetin, alın terinin karşılığını en iyi seviyede alacak" şeklinde konuştu.

Kurum sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"İstanbullulara reklam değil, hizmet yapacağız. İstanbul'u yavaşlatmayacak, enerjisini artıracağız. İstanbul'u güçsüzleştirmeyecek, güç kazandıracağız. Biz göreve geldiğimizde İstanbullular azla yetinmeyecek. Daima daha iyisini isteyecek. Çünkü yapılacağından emin olacak!

Siz kolay İstanbul'u yaşayacaksınız, zor işleri bize bırakacaksınız. Çünkü biz; 24 saat tam saha çalışacağız! Biz, çok yakında, dönüşümden ulaşıma, çevreden altyapıya, sosyal politikalardan Dijital İstanbul'a kadar hedeflerimizi açıkladığımızda, İyi ki Ak Parti var, İyi ki Ak Parti belediyeciliği var diyeceksiniz."