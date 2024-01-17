Haberler Gündem Haberleri Yunanistan sınırında 4 terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 13:08 Son Güncelleme: 17.1.2024 13:19

Yunanistan sınırında 4 terörist yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinin Yunanistan’a sınır bölgede yaptığı denetimlerde, 2'si PKK, 1'i FETÖ ve 1'i DHKP/C terör örgütü üyesi olmak üzere 4 teröristi yakaladı. Yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi emlakçı H.Y’nin örgütün ev alım ve kiralama işini organize ettiği öğrenildi.

Yunanistan sınırında 4 terörist yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a sınır köylerde yaptığı denetimlerde illegal yollardan sınırı geçmeye çalışan M.D.K., M.A.Ö., F.S., ve H.Y., isimli 4 kişiyi yakaladı.

YAKALANANLAR 2'Sİ PKK, 1 FETÖ, BİRDE DHKP/C'Lİ ÇIKTI

Yakalanan kişilerin yapılan kimlik kontrollerinde M.D.K., M.A.Ö.'nün haklarında PKK terör örgütünü sosyal medya üzerinden övücü paylaşımlar yapmak suçundan haklarında hapis kararı bulunduğu öğrenildi. Yakalanan F.S.'de DHKP/C terör örgütünün üyesi olduğu ve örgüte yardım ve yataklıktan hakkında aranması olan kişi olduğu belirtildi. Diğer H.Y.'nin ise FETÖ terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.

FETÖ'NÜN EMLAKÇISI ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin 2 PKK terör örgütü üyesi ile birlikte yakaladığı H.Y.'nin emlakçılık mesleği yaptığı ve örgütün emlak işlerini yönettiği iddia edildi. H.Y.'nin örgüt adına bir çok ev, arsa, tarla gibi emlaklar satın aldığı ve bu yerlerin örgüte tahsis ettiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sorguları için Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden M.A.Ö. serbest kalırken diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Ali Can ZERAY/SABAH

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Yunanistan sınırında 4 terörist yakalandı
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