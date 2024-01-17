Yunanistan sınırında 4 terörist yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a sınır köylerde yaptığı denetimlerde illegal yollardan sınırı geçmeye çalışan M.D.K., M.A.Ö., F.S., ve H.Y., isimli 4 kişiyi yakaladı.

YAKALANANLAR 2'Sİ PKK, 1 FETÖ, BİRDE DHKP/C'Lİ ÇIKTI

Yakalanan kişilerin yapılan kimlik kontrollerinde M.D.K., M.A.Ö.'nün haklarında PKK terör örgütünü sosyal medya üzerinden övücü paylaşımlar yapmak suçundan haklarında hapis kararı bulunduğu öğrenildi. Yakalanan F.S.'de DHKP/C terör örgütünün üyesi olduğu ve örgüte yardım ve yataklıktan hakkında aranması olan kişi olduğu belirtildi. Diğer H.Y.'nin ise FETÖ terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.

FETÖ'NÜN EMLAKÇISI ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin 2 PKK terör örgütü üyesi ile birlikte yakaladığı H.Y.'nin emlakçılık mesleği yaptığı ve örgütün emlak işlerini yönettiği iddia edildi. H.Y.'nin örgüt adına bir çok ev, arsa, tarla gibi emlaklar satın aldığı ve bu yerlerin örgüte tahsis ettiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sorguları için Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden M.A.Ö. serbest kalırken diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Ali Can ZERAY/SABAH