Yüzyılın dönüşümü için çalışmalar hızlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" projesi ve "Yarısı Bizden" isimli kentsel dönüşüm kampanyasıyla ilgili bilgileri, gezici TIR'lardaki uzmanlarla İstanbullulara ulaştırıyor. İstanbul'un dönüşümü için çalışmalar hızlandırıldı. İstanbul'u, "Yüzyılın Dönüşümü"ne hazırlamak için yola çıkan bilgilendirme TIR'ları, yol haritasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Yarısı Bizden" kampanyasının yanı sıra kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını vatandaşlara yerinde anlatacak. İstanbul'un 39 ilçesini gezecek olan bilgilendirme TIR'larında vatandaşlar, bakanlığın uzman personeliyle yüz yüze görüşerek merak ettiği sorulara ilişkin bilgi alabilecek. 15 Ocak'ta yola çıkan iki TIR, ilk olarak Bağcılar ve Üsküdar'a uğradı. Bağcılar Meydanı ile Üsküdar Meydanı'ndaki Mihrimah Sultan Camisi önünde hizmet vermeye başlayan bilgilendirme TIR'larını ziyaret eden vatandaşlar, "Yarısı Bizden" kampanyası ve kentsel dönüşüm konularında bakanlık personelinden detaylı bilgiler aldı. Bakanlığın başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyasıyla 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye olmak üzere toplam 1.5 milyon lira destek verilecek.