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Giriş Tarihi: 18.1.2024 16:15

FETÖ'ye bir darbe daha! Afyonkarahisar'da yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan ve 7 yıl hapis cezası bulunan örgütün A Mütevellisi Afyonkarahisar’da yakalandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
FETÖ’ye bir darbe daha! Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonucunda, aranan bir FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin iş birliği ile gerçekleştirilen operasyonda, örgütün A Mütevelli yapılanmasında aktif rol aldığı iddia edilen O.A. isimli şüpheli, kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranırken bulundu.

Gözaltına alınarak hakkındaki yasal işlemlere başlanan O.A., emniyette tamamlanan sorgu ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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FETÖ'ye bir darbe daha! Afyonkarahisar'da yakalandı
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