FETÖ’ye bir darbe daha! Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonucunda, aranan bir FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin iş birliği ile gerçekleştirilen operasyonda, örgütün A Mütevelli yapılanmasında aktif rol aldığı iddia edilen O.A. isimli şüpheli, kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranırken bulundu.

Gözaltına alınarak hakkındaki yasal işlemlere başlanan O.A., emniyette tamamlanan sorgu ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.