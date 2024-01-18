Türkiye 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı da belli oldu. 2020 yılı Eylül ayından itibaren AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini üstlenen Uluçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Afyonkarahisar'ın Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

1986 yılında Afyonkarahisar Şuhut İlçesinde dünyaya gelen Uluçay, İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Partisinin Afyonkarahisar il genelindeki faaliyetlerine liderlik eden Başkan Adayı Uluçay, Afyonkarahisar'ın en genç Belediye Başkan Adayı oldu.