AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Şimşek oldu

AK Parti'nin merakla beklenen Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek oldu. On parmağında on marifet olan Şimşek'in adaylığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Burdur'da sevinç ile karşılandı. Akademisyen, eğitimci, spor adamı olarak Burdur'un sevgisini kazanan Şimşek, 7'den 77'ye herkesin yakından tanıdığı bir isim.

Milli Eğitim şube müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler il müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Daire Başkanlığı gibi görevleri yürüten, aynı zamanda ilimizde başta hentbol branşı olmak üzere sportif faaliyetlerin içinde yer aldı. Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlık görevini üstlenen Mehmet Şimşek, 5 yıl önce 2019'da ki aday adaylığı deneyiminden sonra AK Parti'den Burdur Belediye Başkanı adayı oldu.