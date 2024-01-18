AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’u afete hazır hale getireceğiz





Bölgede 5552 binamız, 24 bin 278 ev ve işyerimiz var. 100 bin insanımız bu güvensiz binalarda yaşıyor. Biz bu proje ile tüm vatandaşlarımızın hayatını doğrudan ilgilendiren çok büyük bir adım attık. Dönüşümü başlattık.'' sözleriyle konuşmasını sürdürdü.