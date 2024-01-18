AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’u afete hazır hale getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde kentsel dönüşümü başlattığı Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret etti. ''İnsan ve İstanbul Odaklı Projeleri'' hayata geçirerek, vatandaşların yüzünü güldürdüklerini, yeni yuvalarına kavuşan anneler ile gençlerin mutluluklarına ortak olduklarını belirten Kurum, Beyoğlu Okmeydanı 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin gelişimini anlattı. Murat Kurum, ''İnsan ve İstanbul Odaklı Projelerimizle Okmeydanı'nda 186 bina, 778 konut ve 161 iş yerini tahliye ettik. Yıkım işlemlerini tamamladık.'' dedi.
2022 yılında vatandaşlarla birlikte temelleri atılan projede 778'i ev, 163'ü işyeri olmak üzere 941 bağımsız bölümün yanı sıra basketbol sahaları, yürüyüş yolları, parklar, cami ile birlikte 1115 araçlık otoparkın da vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Kurum, kentsel dönüşüme dikkat çekerek; ''Bu bölgedeki Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Kulaksız, Piripaşa ve Piyalepaşa Mahallelerimizi kentsel dönüşüme aldık.
''İSTANBUL'DA TEK BİR RİSKLİ YAPI KALMAYINCAYA KADAR ÇALIŞACAĞIZ''
Mahalledeki sağlıksız ve kontrolsüz yapılaşmaya vurgu yapan ve yapıların 1999 depreminden önce yapıldığını belirten Kurum, ''Çoğu mühendislik hizmeti almamış, sağlıksız yapılardan oluşuyor. Yeterli altyapı hizmeti gelemiyor; okul, hastane gibi teknik-sosyal donatı alanları, park, yeşil alan gibi açık alanların inşasında zorlanıyor. Olası bir afet anında buradaki sağlıksız ve kontrolsüz yapılaşmanın can kaybına yol açması kaçınılmazdır.'' dedi.
''MÜLKİYET SORUNU YAŞAYAN HİÇBİR KARDEŞİMİZ KALMAYACAK''
İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevini devralınca; Okmeydanı'nın her yerinde Şehir Yenileme çalışmalarını; hükümet ve ilçe belediyesiyle birlikte hızlandıracaklarını belirten Murat Kurum, ''Okmeydanı genelinde geriye kalan 5 bin 358 binada bulunan 23 bin 213 ev ve iş yerimizi de vatandaşımızın gönül rızasıyla; burada oluşacak değeri vatandaşlarımıza sunarak dönüştüreceğiz.
Hep söylediğimiz gibi; İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Annelerimiz için, yavrularımızın güvenli yarınları için gecemizi gündüzümüze katacağız.'' diyerek kentsel dönüşümün öncelikleri olduğunu belirtti. İstanbul'daki mülkiyet sorununu da dile getiren Kurum, ''Mülkiyet sorunu yaşayan hiçbir kardeşimiz kalmayacak, bu vatandaşlarımızı bir an önce tapularına kavuşturacağız.'' şeklinde sözlerini sürdürdü.
''İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA DAİR TEK BİR SORUN BIRAKMAYACAĞIZ''
Büyükşehir Belediyesi'nin eksik bıraktığı acil olarak çözülmesi gereken her türlü meseleye şeffaf, katılımcı bir yöneticilikle ve vatandaşın katılımıyla odaklanacaklarının altını çizen ve ulaşımdaki sorunların çözümüne ağırlık vereceklerini vurgulayan Kurum, ''Bu şehrin yollarında, caddelerinde ulaşımı daha akıcı hale getirmek için özel bir gayret sarf edeceğiz.
Gerek İETT hat sayısını gerekse otobüs adedini artıracak, bu şehirde toplu ulaşıma dair tek bir sorun bırakmayacağız! İstanbul'un en temel sorunlarından biri olan otopark sorununu da inşa edeceğimiz yeni yüzlerce yeraltı ve katlı otoparklarla çözeceğiz.'' dedi.
''İSTANBUL'U TURİZMİN, KÜLTÜRÜN, SANATIN VE MÜZİĞİN KALBİNİN ATTIĞI YER HALİNE GETİRECEĞİZ''
İstanbul'da kültür, sanat ve turizme dönük adımlar atacaklarını belirten Kurum, ''İstanbul'u turizmin, kültürün, sanatın ve müziğin kalbinin attığı yer haline getireceğiz.'' dedi.
''Fatih'in emanetine uygun eserlerle bu şehri donatacağız''
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşamayan, sunduğu sosyal desteklerden yeterince faydalanamayan tek bir vatandaşın bırakılmayacağını dile getiren Murat Kurum, ''İnşallah İstanbul'da göreve geldiğimizde bu şehri Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız!'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Murat Kurum'a Okmeydanı Fetihtepe Kentsel Dönüşüm Alanı ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız eşlik etti.