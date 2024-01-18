Aydın’da FETÖ operasyonu! Yakalanan 10 şüpheli cezaevine gönderildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Terör Örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY) suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş ceza kararı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda A.A (Gazete Muhabiri) 9 yıl 4 ay 15 gün, S.H. (Özel Dershane Kurum Müdürü) 7 yıl 6 ay, A.B (Avukat) 7 yıl 6 ay, Ç.D. (İşçi ) 6 yıl 10 ay 15 gün, A.K. (İşçi) 8 yıl 1 ay 15 gün, A.K. (Ev Hanımı) 6 yıl 3 ay, A.K (Esnaf) 8 yıl 1 ay 15 gün, İ.H.M. (İşçi ) 6 yıl 10 ay 15 gün, Ö.K. (İhraç Memur) 7 yıl 6 ay, Ş.T. (İhraç Öğretmen) 8 yıl 9 ay hapis cezası olmak üzere 10 şüpheli Efeler ilçesinde yakalandı. Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.