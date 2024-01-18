Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde terör operasyonu: 36 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da 3 gündür devam eden ve sona eren 'Kahramanlar-45' operasyonlarında; 11 şüpheli şahıs yakalandı.

"ÇOK MİKTARDA DÖVİZ VE DİJİTAL MATERYALA EL KONULDU"

DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 39 bin dolar, 11 bin euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu" dedi.

"MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ"

Operasyonları gerçekleştiren personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.