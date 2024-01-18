Başkan Erdoğan: THY’nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar

THY tarafından geçen yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişin, gelecek vizyonunun anlamlı bir yansıması olarak değerlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu düşüncelerle bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Semalarınız açık olsun diyorum." ifadesini kullandı.