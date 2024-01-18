Eser ve hizmet siyasetinde yeni projeler yolda

Parti'nin İstanbul'a özel hazırladığı seçim bildirgesinde yer alacak dev projelerin detayları ortaya çıkmaya başladı. 24 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılması planlanan "İstanbul Seçim Bildirgesi'nde yer alması düşünülen ve megakentin sorunlarına kalıcı çözüm getirecek projeler şöyle:İstanbul'a yeni metro hatları kazandırılacak. Çalışmalar sırasında Fransa'daki Grand Paris Express Hattı (Paris'in dört bir yanındaki 45 belediyeden geçecek ve günde 1.5 milyon yolcu taşıyacak hat) gibi bir sistem kurulması üzerinde de duruldu. Banliyö-şehir ya da şehirlerin bu hat ile merkezlere bağlanması konuşuldu.Mevcut metrobüs hattı yer altına indirilerek trafikte alan açılacak.Şehrin ulaşım sorununu çözmek için bazı hatlara lastik tabanlı tramvay sistemi kurulacak. Bir anlamda modern, körüklü elektrikli otobüs-tramvaylar ulaşımı anlamına gelen projedeki araçların 3-4 vagonlu olması planlanıyor.Beyannamede akıllı trafik uygulamasının yaygınlaştırılması ve daha etkin kullanılması da bulunuyor.Kalıcı çözüm için projeler geliştirilecekGaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen 15 milyar TL'lik sürücüsüz metro hattı projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındı. 2 yılda tamamlanacak proje 10 km uzunluğunda ve 9 istasyon ile 39 tren seti kapasiteli depodan oluşuyor. Gar'dan başlayan, Millet Bahçesi, Dr. Ersin Arslan Hastanesi, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi, Akkent Parkı, Akkent Merkez istasyonları ile devam eden ve şehir hastanesi istasyonu ile son bulan bir güzergâha sahip olacak. Proje görsellerinde Çingene Kızı mozaiği dikkat çekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep'i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Hayaldi gerçek oldu" dedi.Adana trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan 2. Etap Hafi Raylı Sistem (Metro) Projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2024 yatırım programına alındı. 11.2 milyar TL bütçeyle 2 yılda gerçekleştirilecek proje, Akıncılar Hastane-Yeni Adana Stadyum arasında 11 duraktan oluşacak.CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından projenin onaylanmasından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür paylaşımında bulundu.