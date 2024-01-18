FETÖ’cü 3 eski emniyet müdürü Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Yunanistan'a sınır 1'nci derece askeri yasak bölgede haraketlilik tespit eden Hudut Kartalları, operasyon için düğmeye bastı. Alibeyköy kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 6 kişilik grup yakalandı. İki ülke sınırını belirleyen Meriç Nehri yakınlarında yakalanan kişilerin yapılan kimlik kontrollerinde, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu anlaşıldı.

3 FETÖCÜ EMNİYET MÜDÜRÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü üyelerinin yapılan detaylı kontrollerinde Salih Çelik, Yasin Kılınç, Hakan Bener'in FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan ihraç edilen eski emniyet müdürü olduğu anlaşıldı. Diğer şüpheliler A.B., C.B., F.Ş.'nin aranması olmayan fakat haklarında örgüt üyeliği gibi suçlardan açılmış dosyaları olduğu öğrenildi.

ARANAN 2 ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN HAKLARINDA HAPİS KARARI BULUNUYOR

Sınırda yakalanan FETÖ'cü emniyet müdürü Salih Çelik'in, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş dosya kaydı olduğu öğrenildi. Aranması bulunan eski emniyet müdürü Yasin Kılıç'ın ise Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunduğu belirtildi. Diğer FETÖ'cü eski emniyet müdürü Hakan Bener'nde, terör örgütü üyesi olmak suçundan temyizde dosyası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.