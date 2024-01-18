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Giriş Tarihi: 18.1.2024 08:54

FETÖ'cü emniyet müdürleri sınırda yakalandı

Güvenlik güçleri, yaptığı kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grup tespit etti. Sınırı geçmek üzereyken yakalanan şüphelinin FETÖ'den ihraç edilen emniyet müdürleri S.Ç. ile Y.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA
FETÖ’cü emniyet müdürleri sınırda yakalandı

Güvenlik güçleri Edirne'nin Meriç ilçesi Alibey köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan grup tespit etti. Yakalanan şüphelilerin kimlik tespitinde FETÖ üyesi olma suçundan aranan ihraç emniyet müdürleri olduğu belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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FETÖ'cü emniyet müdürleri sınırda yakalandı
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