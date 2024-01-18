İstanbul’un yavaşlayan enerjisini artıracağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına son hızla devam ediyor. Dün Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini ziyaret eden Kurum, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, ardında da Esenler Kültür Merkezi'nde STK temsilcileri ile görüştü. Kurum İstanbul hedeflerini şöyle açıkladı:İstanbul 5 yılda kaos ve karmaşaya sürüklendi, duraklama dönemine girdi. Göreve geldiğimizde İstanbul'un geleceğine kast eden bu yaklaşımı sonlandıracağız.İstanbullulara reklam değil, hizmet yapacağız. İstanbul'un yavaşlayan enerjisini milletimizle artıracağız. 24 saat tam saha çalışacağız. Çok yakında, dönüşümden ulaşıma, çevreden altyapıya kadar hedeflerimizi, çözümlerimizi açıkladığımızda, 'İyi ki AK Parti var, İyi ki AK Parti belediyeciliği var' diyeceksiniz.Esenler'i cazibe merkezi yapmaya devam edeceğiz. Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. İBB şu son 5 yılda hizmet ve eser anlamında Esenler Belediyemizle dahi yarışamaz, yanından geçemez.İBB'deki binlerce çalışma arkadaşımızın, emekçinin özlük haklarını olabilecek en yüksek noktaya taşıyacağız.İstanbul'u yeni tesis ve spor alanlarıyla donatarak Spor Turizmi'nin merkez şehirlerinden biri yapacağız.