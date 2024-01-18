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Giriş Tarihi: 18.1.2024 09:30

“Kahramanlar” operasyonunun İstanbul ayağının ayrıntıları ortaya çıktı

Terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ’ye düzenlenen “Kahramanlar-45” operasyonunun İstanbul ayağında 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 199 bin 420 lira, 16 bin 177 dolar, 10 bin 540 euro, iki bin 800 Fas Dirhemi, beş bin 377 Mısır Paundu, yedi bin Tayland Bahtı, üç bin Lübnan Lirası ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Emir SOMER Emir SOMER
“Kahramanlar” operasyonunun İstanbul ayağının ayrıntıları ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı ve DEAŞ ile HTŞ başta olmak üzere dini istismar eden terör örgütlerine yönelik düzenlenen "Kahramanlar-45" operasyonunun İstanbul ayağının ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, bahsi geçen terör örgütlerinin "Fon" ağını deşifre etti. "HAWALA" ismiyle bilinen yasa dışı para transfer yöntemini kullanarak terör örgütlerine maddi destek sağlayan kişiler tek tek tespit edildi. İstanbul Emniyeti 'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi. İstanbul'da 7 kişi "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlarından gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda 199 bin 420 lira, 16 bin 177 dolar, 10 bin 540 euro, iki bin 800 Fas Dirhemi, beş bin 377 Mısır Paundu, yedi bin Tayland Bahtı, üç bin Lübnan Lirası ele geçirildi. İstanbul'da düzenlenen baskınlar polis kameralarına yansıdı.

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“Kahramanlar” operasyonunun İstanbul ayağının ayrıntıları ortaya çıktı
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