Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı! İşte isim isim o liste
Giriş Tarihi: 18.1.2024 12:40 Son Güncelleme: 18.1.2024 13:35

Son dakika: MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı! İşte isim isim o liste

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı. İşte isim isim o liste...

Son dakika: MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı! İşte isim isim o liste

Son dakika haberleri: MHP, 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 5'inci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

1 BÜYÜKŞEHİR İLÇESİ 55 İLÇEDE DAHA ADAYLAR BELİRLENDİ

Durmaz, bu kapsamda, 1'i büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti.

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Son dakika: MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı! İşte isim isim o liste
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