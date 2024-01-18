Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor: Bakan Kacır "Haydi ekran başına" diyerek duyurdu

GEZERAVCI 13 UZAY DENEYİNE İMZA ATACAK

Dün yapılması planlanan fırlatma Space X'in insanlı uzay uçuşu kıdemli direktörü Benji Reed'in açıklamasına göre, mühendislik ekiplerinin Dragon kapsülünün iniş paraşütlerinin açılma biçiminde ve Falcon 9 roketine nasıl bağlanacağında bazı teknik sorunlar keşfetmesi üzerine ertelendi. Reed açıklamasına her iki sorunun da çözüldüğünü ekledi. Gezeravcı, 36 saatlik yolculuğun ardından uzay istasyonuna ulaşacak. Uzayda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 uzay deneyine imza atacak.