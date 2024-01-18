Uzay yarışında artık biz de varız

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden başlayacak uzay yolculuğu 24 saat ertelendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni fırlatma zamanını 19 Ocak (Türkiye saatiyle) 00.49 olarak açıkladı. Kacır, "Astronotomuz Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi içinh heyecanla beklemeye devam edeceğiz" dedi. Bu arada tüm Türkiye'de nefesler tutuldu. Uzay yolculuğunun izlenebilmesi için İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. SABAH'a konuşan vatandaşlar yaşadıkları gururu şu sözlerle ifade etti:Böyle bir projenin hayata geçirilmesi bizi gururlandırdı. Çocuklarımızı da alıp uzay macerasını izleyeceğiz. Böyle bir olaya şahitlik edeceğim için son derece mutluyum.İlk kez bir Türk astronotunun uzaya fırlatılışını izleyeceğim. Çok güzel bir duygu. Astronotumuzun uzaya çıktıktan sonra ilk cümlesini merak ediyorum.Uzaya astronot göndermemiz bir prestij kaynağı.İlme hizmet eden çalışmalara imza atmak çok güzel bir duygu. Uzaya bir Türk astronotun gönderilmesine bize bu yaşta şahit olma mutluluğunu yaşatanlara teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzdaki hayallerin gerçekleşmesi çok güzel bir duygu. Çocukken "Herkes Ay'a biz kaldık yaya" derdik. Şimdi uzaya astronot gönderiyoruz. İnşallah Ay'a inişimize de şahitlik ederiz.Uzay yarışına dahil olduğumuza şahitlik etmek bizi son derece heyecanlandırdı. Uzay yarışında var olmamızdan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'nin böyle bir platformda var olup uzay yarışına dahil olması düşmanlarımızı üzecek, dostlarımızı da sevindirecektir. Biz de artık uzayda söz sahibi olacağız."AX-3" mürettebatı, Türkiye'den Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen Michael López-Alegría, İtalya'dan Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor. "Ax-3" mürettebatı yaklaşık 1.5 günlük yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. Mürettebat istasyonda 14 gün kalacak.Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın babası Ali Gezeravcı, Cumhuriyet'in 100. yılında oğullarının astronot olarak bu görevi üstlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Gezeravcı, "Öğrendiğimizde gözlerimizden mutluluk gözyaşları döküldü. Mersin Silifke'de yaşıyoruz. Akrabalarımız, sevdiklerimiz duyduklarında bizzat arayarak, ziyaretimize gelerek bizi onurlandırdılar" dedi. Anne Sıdıka Gezeravcı da "Biz onun astronot olacağını tüm Türkiye ile birlikte öğrendik. Bize de sürpriz yaptı" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı tebrik ederek, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı çalışmalarda başarılar diledi. "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum. Al bayrağımızı ufkun ötesinde dalgalandıracak olmak, hayali kurulan bir hedefe daha ulaşmak, hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu tarihi yolculuğun Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ANKARAAlper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı 13 deney arasında projeleri yer alan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrenciler de fırlatma öncesinde heyecanlarını anlattı. Öğrenciler Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı ve Baver Bedirhan Bingöl, "Projemiz uzayda test edileceği için mutlu ve gururluyuz" dedi.UZAY yolculuğuna tanıklık etmek için ABD'ye giden Alper Gezeravcı'nın kardeşi Murat Gezeravcı'nın minik oğlu Karan, amcasından yıldız getirmesini istedi. Anne Hilal Gezeravcı, "Oğlum amcasına 'kanka' diyor. Oğlum amcasından bir yıldız getirmesini istedi" dedi.