Ankara’da Türkiye-AB ilişkileri masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Avrupa Birliği Genişlemesi ve Bölgedeki Güncel Durum" başlıklı panelde Türkiye- AB ilişkileri ele alınarak sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Panele Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić-Radman da katıldı. Panelde Avrupa Birliği'nin geleceği ve Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere Balkanlarda AB genişlemesi, AB ile ortak işbirliği alanları ve Türkiye-Hırvatistan ilişkileri de ele alındı.

Türkiye-AB özelinde Türkiye-Balkan ilişkilerini değerlendiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay Türkiye'nin bölgede sahip olduğu pozitif etkinin sistematik bir iş birliği potansiyellerinde önemli olduğu vurguladı. Bozay Türkiye'nin bölgede diğer aktörlerin yanısıra tarihi mirasının sahip olduğu etkinin Balkan halkları tarafından olumlu karşılandığı ve bunun Türkiye-Balkan ilişkilerinde kilit rollerden biri olduğu ifadelerini kullandı.

İki ülkenin işbirliğinin siyaset, ekonomi, kültür ve turizm gibi çeşitli sektörleri kapsayacak şekilde hızla büyüdüğüne ve çeşitlendiğine işaret eden Bozay genişleme sürecine zorlukların ve fırsatların bilincinde yaklaşılması gerektiğini ifade etti. Özellikle Türkiye'nin katılım süreci söz konusu olduğunda stratejik bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bozay, "AB'nin 'adil ve liyakate dayalı' bir genişleme politikası izlemesi gerektiğine dikkati çekerek, aday ülkeler arasında daha fazla bölünme yaratmaktan kaçınmalıdır" şeklinde konuştu. AB'nin 'uluslar üstü bir varlık, kimlik' olduğuna ve bölgedeki diğer aktörleri de içermesi gerektiğine inandığını kaydeden Bozay, "Ancak dünyada gerçek bir karar alıcı, kanaat oluşturucu bir kutup olmak istiyorsanız bunun medeniyetler üstü olması gerekiyor" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE VE HIRVATİSTAN

Hırvatistan olarak biz her zaman AB ve Türkiye arasında yapıcı bir diyalog ve angajmanı savunduklarını ifadelerini kullanan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić-Radman Türkiye-Hırvatistan ilişkilerinin çok yönlü boyutuna dikkat çekti. Bakan Radman, Türkiye ve Hırvatistan'ın Güneydoğu Avrupa'da istikrar ve güvenliğin desteklenmesi konusunda kararlı olduğuna işaret ederek, ülkesinin AB'nin genişlemesini desteklediğini belirtti. Hırvatistan'ın AB'nin genişlemesine verdiği desteğin sadece Güneydoğu Avrupa'daki ülkelerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın Avrupa perspektifini de güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayan Grlic Radman, Türkiye'nin de AB için 'önemli ve değerli' bir aday olduğunun altını çizdi.

Grlic Radman, Türkiye ve Hırvatistan'ın 2005'te AB'ye katılım müzakerelerine başladığını anımsatarak, "Açıkçası, sizin Avrupa yolunuz bizimkinden farklı oldu. Biz yine de desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Radman iki ülkenin ilişkilerini geliştirmenin karşılıklı menfaat yönünde olduğuna, daha işbirlikçi ve daha az çatışmacı olması gerektiğine inandığını ifade etti.

TÜRKİYE KITALARIN KESİŞME NOKTASINDA STRATEJİK ROLE SAHİP

Bölgedeki ve dünyadaki sorunları diplomasinin yanında akademik bağlamda değerlendiren Doç.Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel önemine vurgu yaptı. Açıkalın, "Bölge ve dünya zorlu bir süreçte ve sınamalardan geçerken Türkiye Balkanlardan Avrupa'ya kıtaların kesişme noktasında stratejik role sahip bir ülke" ifadelerini kullandı. Açıkalın kapanış konuşmasında akademik çıktıların önemini dile getirerek bugün gerçekleşen panelde hem Türkiye-Hırvatistan ilişkilerinin pozitif ivmesi hemde AB'nin genişlemesi ve Balkanlar konusunda çok taraflı işbirliği bağlamında oldukça pozitif mesajlar verilmesi önemli olduğunun altını çizdi.