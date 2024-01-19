Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile görüştü
Giriş Tarihi: 19.1.2024 18:43

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile telefonda görüşerek Dışişleri Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla El-Yahya'yı tebrik etti.

AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile telefonda konuştu.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı kendisine tebriklerini ve başarı dileklerini ilettiği Kuveytli mevkidaşı Yahya'yı 1-3 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkati çeken Fidan ile Kuveytli mevkidaşı Yahya, görüşme vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA