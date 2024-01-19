‘Futbolda şike kumpası’ davasında 4 sanığa yakalama kararı

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran 2021'de karar verilmişti. Dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, sair suçlar yönünden dosyada usulü eksiklikler olması gerekçesiyle bozmuştu. İstinaf Mahkemesi'nin usulen bozma kararı sonrası davanın yeniden görülmesine İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmişti.

ULAŞILAMAYAN SANIKLARA YAKALAMA TALEBİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. 1 tutuksuz sanığın da katıldığı duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü adına avukat ile taraf avukatları da hazır bulundu. Müşteki avukatları, ulaşılamayan sanıklar hakkında yakama kararı çıkarılmasını talep ettiler.

"BU DAVA BAŞLI BAŞINA UYDURMADIR"

Savunma yapan sanık Nazmi Ardıç, kumpas iddiasının gizli tanıkla gündeme geldiğini söyledi. Sanık savunmasında, ''Fenerbahçe Spor Kulübü 25 milyona yakın taraftarı olan bir kulüptür. İnsanlar bu kulübe gönüllerini vermiştir ve artık bir aidiyet duygusu oluşmuştur. Bu aidiyet duygusuyla 'kumpas' algısı üretilmiştir. Bununla FETÖ iddiaları, kumpas iddiaları üretilmiştir. Bu dava başlı başına uydurmadır. Beraatımı talep ediyorum'' ifadelerin kullandı.

BAZI SANIKLARA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Necmettin Karapınar, Halil Ardıç, Harun Birsel ve Abdullah Çelik hakkında yakalama kararı çıkardı. Sanık Necati Keskin hakkında da zorla getirme kararı çıkaran heyet, duruşmayı erteledi.