İnterpol’ün kırmızı bülten ile aradığı 42 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl KOM Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak'ta "Kafes-31"operasyonu düzenledi.

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORLARDI

Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan ülkeleri tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı olan 42 şüpheli yakalandı.

OCAK İTİBARİYLE KIRMIZI BÜLTEN İLE ARAN 114 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda yakalanan şüphelileri, "Organize Suç Örgütü Üyeliği, Yasadışı Silah Ticareti, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Öldürme,Göçmen Kaçakçılığı, Nitelikli ve Mali Dolandırıcılık, Soygun ve Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Kaçakçılığı" suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana, bugün yapılan Kafes Operasyonları ile birlikte kırmızı bültenle aranan 114 şüpheli yakalandı.

"HER ZAMAN ENSELERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.