MSB açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdi.
10 TERÖRİST ETKİSİZ!
Yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar Geliyor...
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8DPkgsKPkD