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Giriş Tarihi: 19.1.2024 13:30 Son Güncelleme: 19.1.2024 13:51

MSB açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li, Irak’ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
MSB açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdi.

10 TERÖRİST ETKİSİZ!

Yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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MSB açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi!
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