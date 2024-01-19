MSB açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdi.

10 TERÖRİST ETKİSİZ!

Yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.



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