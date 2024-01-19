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Giriş Tarihi: 19.1.2024 22:58

Murat Kurum Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u ağırladı.

Murat Kurum Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.

Murat Kurum sosyal medya hesabından, "Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sporu, sporcuları, Trabzonspor'u konuştuk. Her daim kulüplerimizin yanında olacağız. İstanbul'umuzu tüm renkleriyle sporun başkenti yapacağız. Trabzonspor Kulübü'ne destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise Ertuğrul Doğan'ın şu ifadelere yer verdiği kaydedildi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'u ağırladık. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır

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Murat Kurum Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi
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