SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Yalova’da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti belediyelerde elde ettiği başarıyla milletin gönlünde taht kurarak iktidara yürümüş bir partidir. Amacımız hükümet ve Belediye el ele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır.

"CHP VE DEM BİRLİKTE HAREKET EDİYOR"

CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu, DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Ülkenin, milletin lehine ne iş varsa hepsine CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor. SİHA'lardan, operasyonlardan rahatsızlar...

Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu.

Vesayet dediğimiz güç odakları kalkınmamıza engel olmak için her yola başvurdu. Oyunları boza boza bugüne geldik.

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